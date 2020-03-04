Купанг, Индонезия, , 10:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, сообщает информационный портал Detik.

«Землетрясение произошло в среду, 4 марта 2020 года, около 01:54 по местному времени. Эпицентр находился в море в 47 км к северо-востоку от Рутенга на глубине 11 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года индонезийская провинция Восточная Ява пережила 69 землетрясений.

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