Новочеркасск, Ростовская область, , 10:30 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор бывшему первому заместителю главы администрации Новочеркасска. Экс-чиновник признан виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Судебное разбирательство длилось более шести месяцев. Из материалов уголовного дела следует, что в январе 2019 года чиновник получил 1 млн рублей «за содействие и покровительство в принятии работ, предусмотренных муниципальным контрактом». Подрядчик занимался ремонтом участков трамвайного пути в казачьей столице с привязкой к опорам контактной сети.

Суд приговорил бывшего сотрудника администрации к 7,5 года колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM напоминает, что после задержания прокуратура потребовала уволить чиновника с занимаемой должности. был уволен с поста в связи с утратой доверия.

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