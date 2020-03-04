Варшава, , 10:34 — REGNUM Польские медики впервые диагностировали заболевание, вызванное коронавирусом COVID-19. Об этом заявил на пресс-конференции 4 марта министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

Он уточнил, что вирус выявили у человека, прибывшего из Германии. Пациент госпитализирован в Зелёной Гуже, у него кашель и высокая температура, но самочувствие нормальное.

Все контактировавшие с заболевшим люди находятся на карантине.

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