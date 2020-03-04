Ульяновск, , 10:29 — REGNUM В одном из посёлков Мелекесского района Ульяновской области произошёл разлив неизвестного вещества зелёного цвета, частично окрасив в яркий тон снег и землю. Обеспокоенные жители обратились в региональный эконадзор, который установил, что это за вещество, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минприроды области.

Разлив химического вещества в рабочем посёлке Мулловка Mpr73.ru

К главному региональному государственному инспектору в области охраны окружающей среды Гульнаре Рахматулиной обратились с жалобой жители рабочего посёлка Мулловка. Они сообщили о загрязнении земли «жидкостью неизвестного происхождения».

«Жижа зелёного цвета протекла по улице Пригородная и вызвала беспокойство жителей близлежащих домов», — говорят в министерстве.

В ходе выезда представители администрации Мулловки объяснили инспекторам, данная жидкость — химическое вещество, которое «добавляют в теплосети для того, чтобы вода из батарей не использовалась жителями для хозяйственных нужд». По словам чиновникам, 3 марта сработал аварийный клапан, что привело к разливу воды.

Специалисты отобрали пробы почвы и жидкости для определения степени загрязнения. Все полученные материалы будут направлены в управление Росприроднадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области будет сформировано агентство по надзору в сфере природопользования. Возглавит новую структуру главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Гульнара Рахматулина. По её словам, главная задача нового ведомства — «обеспечение благоприятной окружающей среды для населения и создание комфортного климата для бизнеса».