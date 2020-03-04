Екатеринбург, , 10:17 — REGNUM Свердловский предприниматель попался на нелегальном импорте стоматологического оборудования из Словакии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Бизнесмен с 2013 года импортировал оборудование из Словакии. Используя некорректную формулировку, выданную Росздравнадзором на технику другого образца, он ввёз без уплаты таможенных платежей и сборов 126 стоматологических установок «Aria». Оборудование не прошло необходимого испытания и экспертизы, не имеет нужного сертификата качества РФ.

Гражданин не уплатил таможенных платежей в размере 7 млн рублей. Открыто уголовное производство.

«Предприимчивому бизнесмену грозит срок лишения свободы до 5 лет», — сообщают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске раскрыли схему уклонения от уплаты таможенных платежей в сумме более 240 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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