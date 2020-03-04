Уфа, 4 марта 2020, 10:11 — REGNUM Бывшего сотрудника центра занятости обвиняют в мошенничестве и получении взяток в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемая создала приказы о признании четверых граждан безработными и о назначении им пособий по безработице в максимальном размере, хотя они не имели право получать пособия в таком размере.
Следователи считают, что за это фигурант уголовного дела получила от двух граждан более 65 тысяч рублей. Третий гражданин пообещал отдать ей сруб для бани стоимостью 30 тысяч рублей.
В результате безработным гражданам в 2018—2019 годах было незаконно начислено порядка 250 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, получения взятки и покушения на неё, а также служебного подлога.
Отмечается, что обвиняемая возместила ущерб в ходе прокурорской проверки. Расследование уголовного дела продолжается.
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