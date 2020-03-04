Анкара, , 10:07 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» девятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака, об этом 4 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперации прошли сразу в двух районах — в Авасине, где были ликвидированы четверо повстанцев и в Хакурке, где были ликвидированы пятеро членов РПК.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению только к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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