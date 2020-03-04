Соледар, ДНР, 4 марта 2020, 10:02 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 58 единиц боеприпасов, сообщили 4 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности восемь мин калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела ВСУ, повреждён один жом в посёлке Сигнальное — пострадала кровля, остекление и гараж.
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