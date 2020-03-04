Владивосток, , 10:00 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korean Air в связи с распространением коронавируса временно приостановила полёты из Сеула в Москву и Владивосток, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

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С 5 марта 2020 года рейсы между Сеулом и Москвой, а также Владивостоком, не будут выполнятся до 25 апреля. Решается вопрос о запрете перелётов из Сеула в большинство аэропортов Европы, США и азиатских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, во всём мире заболевших новым коронавирусом — 92 138 человек, жертв — 3136, выздоровевших — 48 313.