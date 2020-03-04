Тосно, Ленинградская область, , 09:53 — REGNUM В Ленинградской области сгорел дачный дом, в котором проживали два пожилых человека, оба мужчины погибли в огне.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, пожар начался в 18:43 мск во вторник, 3 марта, в деревне Померанье Тосненского района. Оперативно на место происшествия прибыли дежурные смены 86 и 87 пожарно-спасательных частей, в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники.

Горел частный дом на площади 40 кв. метров, достаточно быстро, к 19:37 мск, пожар удалось ликвидировать. Однако этого не хватило для спасения людей.

Агентство «Оперативное прикрытие» уточняет, что пожар унёс жизни двух мужчин-пенсионеров, 76 и 79 лет, которые проживали в дачном доме — он принадлежит женщине-пенсионерке из Петербурга.