Сочи, Краснодарский край, , 09:50 — REGNUM Пожарные ликвидировали открытое горение на территории рынка в Адлерском районе Сочи Краснодарского края, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пожар произошёл около 07:55 4 марта.

По данным МЧС, на данный момент открытое горение торговых площадей на территории рынка ликвидировано, площадь пожара составила 600 кв.м.

Как уточняется, при пожаре никто не пострадал. На месте возгорания работали 45 сотрудников противопожарной службы, привлекалось 13 единиц техники.

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