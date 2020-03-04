Чебоксары, , 09:48 — REGNUM В Чувашии в 2019 году по сравнению с 2018 годом число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, выросло на 4,9%. Рост произошёл за счёт наркопреступлений. Кроме того, в республике стало больше подростковых банд: за год почти на 12% выросло число групповых преступлений, в состав которых входили только несовершеннолетние. Такие данные приводятся по итогам заседания комиссии по профилактике.

Замглавы МВД по Чувашии Александр Макаров сообщил, что в прошлом году число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось в республике с 368 до 386, рост составил 4,9%. В структуре подростковой преступности преобладают кражи (187), грабежи (19), мошенничества (14).

За год на 20% (с 80 до 96) выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 86 связны со сбытом. Также на 3,4% (со 148 до 153) выросло число преступлений, совершённых подростками в составе групп, в том числе на 11,8% (с 93 до 104) стало больше групповых преступлений, в состав которых входили только несовершеннолетние.

Заместитель руководителя отдела СУ СК РФ по Чувашии Игорь Пиняев отметил, что благодаря принятым мерам в 2019 году удалось снизить более чем на 8% количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними (со 156 до 143). Количество несовершеннолетних, совершивших данные преступления, сократилось на 5% (с 80 до 76).

Всего на начало 2020 года на учёте в муниципальных комиссиях состояли 1 092 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2019 году число зарегистрированных преступлений выросло на 5%, при этом число мошенничеств с использованием интернета и мобильной связи выросло на 60%.

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