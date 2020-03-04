Волгоград, , 09:43 — REGNUM Следственные действия проводятся в отношении члена регионального политсовета «Единой России», секретарь местного отделения партии, главы города Михайловка Волгоградской области Сергея Фомина. Чиновника задержали на рабочем месте и доставили в Волгоград.

Официальных подтверждений задержания пока нет, местные СМИ утверждают, что это произошло днём 3 марта. По данным портала «Новости Волгограда» Фомина задержали сотрудники регионального УФСБ, а дальнейшие следственные мероприятия поручены аппарату СКР области. Причиной называют не текущую деятельность мэра, а эпизоды его прошлой коммерческой деятельности.

Информационное агентство «Высота 102» предполагает, что задержание связано с уголовным делом в отношении руководителя ООО «Агрокомбинат «Михайловский» Алексея Калашникова, которого осудили в октябре 2019 года. По некоторым данным коммерсант пользовался покровительством Сергея Фомина.

Чиновник занял пост главы города Михайловка в 2017 году.