Сочи, Краснодарский край, , 09:24 — REGNUM Пожар произошёл на одном из рынков в Адлерском районе Сочи Краснодарского края утром 4 марта.

Как сообщили «Кубанские новости», возгорание произошло на территории рынка на улице Демократической, сообщение о пожаре в МЧС получили в 07:55.

К моменту прибытия подразделений пожарных подразделений огонь распространился на площади 500 кв.м.

В соцсетях уже появились видео пожаров — на кадрах видно, что огнём объяты несколько павильонов в торговых рядах. Черный дым от возгорания наблюдают жители из разных районов города.