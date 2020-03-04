Могилёв-Подольский, , 09:26 — REGNUM В городе Могилёв-Подольский Винницкой области 18 школьников отравились газом, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в кафе, расположенном возле школы, во время замены баллона произошла утечка газа. Школьники, находившиеся рядом, отравились.

Госпитализированы 11 подростков в возрасте 13 и 14 лет. Полицейские изъяли неисправный баллон. Возбуждено уголовное дело по статье «загрязнение атмосферного воздуха».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровно отравилась газом женщина и десять детей в возрасте от одного года до 14 лет.

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