Париж, 4 марта 2020, 09:32 — REGNUM Беременная женщина и пятеро детей, которых удерживал в заложниках глава семейства, освобождены в городе Ла-Шапель-Сен-Люк на северо-востоке Франции. Сообщение об этом опубликовано 4 марта в Twitter полиции департамента Об.
Задержание вооружённого мужчины стало итогом операции антитеррористического спецподразделения Raid. Пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в полицию поступило сообщение о ссоре в жилом доме. Прибывшие на место правоохранители не смогли попасть в квартиру. Проживающий там мужчина 1986 года рождения выстрелил в полицейский автомобиль и заперся в помещении вместе с семьёй, с ним стали вести переговоры.
По данным местных властей, ранее мужчину уже задерживали, когда он появился на улице с мечом в руках. У него диагностировано расстройство психики.
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