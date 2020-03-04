Париж, , 09:32 — REGNUM Беременная женщина и пятеро детей, которых удерживал в заложниках глава семейства, освобождены в городе Ла-Шапель-Сен-Люк на северо-востоке Франции. Сообщение об этом опубликовано 4 марта в Twitter полиции департамента Об.

Задержание вооружённого мужчины стало итогом операции антитеррористического спецподразделения Raid. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в полицию поступило сообщение о ссоре в жилом доме. Прибывшие на место правоохранители не смогли попасть в квартиру. Проживающий там мужчина 1986 года рождения выстрелил в полицейский автомобиль и заперся в помещении вместе с семьёй, с ним стали вести переговоры.

По данным местных властей, ранее мужчину уже задерживали, когда он появился на улице с мечом в руках. У него диагностировано расстройство психики.

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