Новосибирск, , 09:20 — REGNUM Пассажирский самолёт Boeing 737−800, следовавший из Новосибирска в Москву, был вынужден сменить курс и вернуться в аэропорт вылета. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту лайнера авикомпании S7 Airlines сработал датчик технической неисправности.

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Уточняется, что борт вылетел из аэропорта «Толмачево» в 06:40 по местному времени 4 марта, а через час благополучно совершил посадку в воздушной гавани Новосибирска. На борту самолёта находились 97 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

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Позднее пассажиры рейса были отправлены в Москву резервным бортом. Прокуратура начала проверку. Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 марта, по техническим причинам в столичный аэропорт «Шереметьево» был вынужден вернуться самолёт, летевший в Софию (Болгария). У лайнера сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землёй. Экипаж принял решение возвращаться в аэропорт вылета.