Магадан, Магаданская область, , 09:23 — REGNUM Следователи СУ СК России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в покушении на убийство и угон автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В ходе следствия было установлено, что 33-летний мужчина в Магадане в ночь с 21 на 22 февраля 2020 года в состоянии алкогольного опьянения, находясь на заднем сиденье такси, с целью убийства накинул на шею водителя шнурок и пытался его задушить.

Водитель сопротивлялся и сумел сбросить верёвку, но нападавший обхватив шею руками, продолжал душить потерпевшего.

В итоге водитель смог высвободится от «объятий» и выйти из машины.

«Злоумышленник на автомобиле потерпевшего уехал с места происшествия, но во время движения был замечен нарядом дорожно-патрульной службы и предпринял попытку скрыться. Пытаясь уйти от преследования, водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет, после чего был задержан сотрудниками ДПС», — пояснили в следственном управлении.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде 3 января 39-летний пассажир напал с ножом на женщину-таксиста.