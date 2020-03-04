Анкара, 4 марта 2020, 09:09 — REGNUM Правоохранительные органы Турции спасли 78 мигрантов, терпящих бедствие у побережья Эгейского моря. Об этом 4 марта сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, беженцы находились в море на надувных лодках, когда их спасла турецкая береговая охрана. Все они пытались проникнуть на территорию Евросоюза.
Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.
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