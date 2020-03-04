Сургут, Югра, , 09:01 — REGNUM В Югре проводится служебная проверка по факту публикации в группе «Омбудсмен полиции» жалобы слушателей Центра профессиональной подготовки МВД в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Скриншот жалобы слушателей Центра профессиональной подготовки МВД в Сургуте Vk.com/ombudsment

В своём обращении анонимные слушатели заявляют, что в сургутском Центре профессиональной подготовки МВД «творится беззаконие, нарушение прав людей и моральное унижение достоинства». Учреждением руководят далёкие от полиции военные.

Один из начальников курса якобы заставляет считать звёзды на погонах, на фотографиях, угрожает расправой и морально унижает, другой — по 2−3 часа заставляет стоять на плацу в любой мороз.

«Столовая вся в тараканах… Медик от острой боли может предложить маску на лицо… Знаний нет в данном центре, только унижения, уборка снега и наряды», — сообщают слушатели.

Комментаторы жалобы в паблике «Омбудсмен полиции» разделились на две стороны. Одни выражают сочувствие слушателям, другие недоумевают, что жалоба появляется в социальных сетях, анонимно, а не оформлена как заявление в прокуратуру. Кроме того, авторы нескольких постов уверяют, что сказанное в жалобе является неправдой и, скорее всего, написана она неуспевающим по предметам курсантом.