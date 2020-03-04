Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM В Свердловской области не позволили злоумышленникам нелегально вывезти лесоматериалы в Азербайджан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Стоимость провозимой партии — более 2 млн рублей. Лес хотели экспортировать в Азербайджан, однако экспортёры указали неверные сведения о провозимом товаре.

Лесоматериалы изъяты. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дальневосточные таможенники предотвратили вывоз в Китай хабаровского леса на 150 млн рублей. Вывоз осуществлялся организованными преступными группами через подставные фирмы.

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