Луганск, 4 марта 2020, 08:46 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики обстреляли населённый пункт Сигнальное, сообщили 4 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным ведомства, боевики ВСУ открыли огонь из миномётов калибра 120 мм со своих позиций в районе населённого пункта Славное.
Обошлось без жертв.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ пять раз обстреляли территорию ЛНР из миномётов калибра 120 и 82 мм.
Читайте также: ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР — СЦКК