Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM Возгорание столовой «Урумчи» в центре Алма-Аты потушили пожарные городского департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщили 4 марта в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в 7 часов 37 минут (4:37 мск). Спасатели прибыли на место за шесть минут. К этому времени огонь охватил крышу столовой.

Пожарные ограничили распространение пламени за 11 минут, а в 8:10 (5:10 мск) — полностью потушили пожар, который охватил 60 кв. метров. Спасатели также предотвратили взрыв — с места происшествия они вынесли семь газовых и один кислородный баллон.

В департаменте по ЧС Алма-Аты уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.

Читайте также: Из-за пожара в жилом доме на севере Казахстана погибли четыре человека