Уфа, , 08:21 — REGNUM Два человека пострадали в ДТП на трассе Самара — Уфа — Челябинск. Об этом 4 марта сообщает главный Госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожное происшествие произошло днём 3 марта на 1458 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск.

Он отметил, что автомобиль «Лада Калина», за рулем которой находился 38-летний житель Башкирии, наехал на металлические ограждения справа по ходу движения. В результате аварии водитель и 32-летний пассажир получили травмы.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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