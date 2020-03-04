Владивосток, , 08:12 — REGNUM В Приморье к своей хозяйке после похищения пять лет назад вернулся русский спаниель по кличке Бим. Несмотря на долгие годы расставания пёс узнал свою хозяйку. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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Собаку у 68-летней жительницы города Артёма похитили ещё в 2015 году. Женщина случайно опознала своего пса на видео, размещённом в социальных сетях, и обратилась к зоозащитникам. Зоозащитника в свою очередь обратились в полицию.

Похититель собаки признался, что украл русского спаниеля в 2015 году возле магазина и подарил своей дочери. Бим при встрече узнал хозяйку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области женщина рассказала об ужасном случае живодёрства. С её слов, сосед прикрутил шкуру щенка к забору. Полиция проводит проверку.