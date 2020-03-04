Уфа, , 08:08 — REGNUM Женщину-пешехода насмерть сбили в Уфе. Об этом 4 марта сообщает главный Госавтоинспектор Башкирии Динар Загитович Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, смертельное ДТП произошло вечером 3 марта на проспекте Октября.

Он отметил, что автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 25-летний водитель около остановки «Бульвар славы» сбил 45-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Сообщается, что от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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