Париж, , 08:05 — REGNUM Министерство здравоохранения Франции сообщило, что четвертый человек скончался от коронавируса в стране, сообщает Le Figaro.

«Во Франции было зарегистрировано 13 новых случаев, в результате чего общее количество заразившихся коронавирусом в стране составило 204 человека. Было также объявлено о смертельном случае в департаменте Морбиан: это мужчина в возрасте 92 лет», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, первыми тремя погибшими от коронавируса во Франции были 81-летний турист из Китая, 60-летний учитель и 89-летняя женщина, которая была госпитализирована в О-де-Франс.

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