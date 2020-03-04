Екатеринбург, , 08:03 — REGNUM В Екатеринбурге найден 15-летний подросток, который ушёл из дома в конце февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

«Сегодня утром около 06:00 сотрудники полиции на метрополитене на станции «Площадь 1905 года» нашли разыскиваемого 15-летнего Максима Соколова. Подростка доставили в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 15. В настоящее время инспекторы ПДН опрашивают школьника и устанавливают обстоятельства его ухода», — сообщили в полиции.

Напомним, что школьник ушёл из дома (он живёт на проспекте Космонавтов) 27 февраля. После этого его видели в центре Екатеринбурга. Как сообщили родители ребёнка, ранее их сын не уходил из дома, не сообщив о том, куда отправился.

Отметим, что поиском подростка также занимались волонтёры поисковых отрядов.