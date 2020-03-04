Екатеринбург, 4 марта 2020, 08:03 — REGNUM В Екатеринбурге найден 15-летний подросток, который ушёл из дома в конце февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.
Напомним, что школьник ушёл из дома (он живёт на проспекте Космонавтов) 27 февраля. После этого его видели в центре Екатеринбурга. Как сообщили родители ребёнка, ранее их сын не уходил из дома, не сообщив о том, куда отправился.
Отметим, что поиском подростка также занимались волонтёры поисковых отрядов.