Ханты-Мансийск, 4 марта 2020, 08:03 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело о мошенничестве в бюджетных организациях региона. Один из фигурантов помещён под домашний арест, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.
В местных СМИ сообщают, что речь идёт о таких спортивных учреждениях, как «ЮграМегаСпорт», «Центр адаптивного спорта Югры», «Югорский колледж олимпийского резерва» и другие.
Фигуранту вменяется получение в результате махинаций одного миллиона рублей. Бизнесмен по решению суда помещён под домашний арест.