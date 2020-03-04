Ханты-Мансийск, , 08:03 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело о мошенничестве в бюджетных организациях региона. Один из фигурантов помещён под домашний арест, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

В местных СМИ сообщают, что речь идёт о таких спортивных учреждениях, как «ЮграМегаСпорт», «Центр адаптивного спорта Югры», «Югорский колледж олимпийского резерва» и другие.

«По версии следствия, руководитель ряда организаций в период с 2014 года по настоящее время совершал хищение денежных средств бюджетных организаций по заключенным с ними договорам на оказание услуг. Фактически работы не выполнялись или выполнялись частично», — поясняют в полицейской пресс-службе.

Фигуранту вменяется получение в результате махинаций одного миллиона рублей. Бизнесмен по решению суда помещён под домашний арест.