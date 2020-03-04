Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 07:49 — REGNUM В Пуровском районе Ямала возбуждено три уголовных дела по подозрению хищения более 1,6 млн бюджетных рублей при капремонте трёх домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Прокуратура проверила исполнение договоров по капитальному ремонту трёх многоквартирных домов между ООО «НордДорСтрой» и муниципальным комитетом по строительству и архитектуре Пуровского района. Общая стоимость работ составила более 22 млн рублей.

Однако прокуратурой выявлены факты оплаты комитетом фактически невыполненных ООО работ на общую сумму более 1,6 млн рублей.

По факту возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).