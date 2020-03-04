Хабаровск, , 07:37 — REGNUM Личный водитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала имеет криминальное прошлое — судимость за похищение человека.

Читайте также: Новый сенатор от Хабаровского края был осуждён за подделку документов

Речь идёт о Виталии Шкарпите, который является не только водителем Фургала в нерабочее время, но и его личным охранником, помощником, пишет «Молодой дальневосточник XXI век».

У близкого к губернатору человека имеется судимость по ст. 127 УК РФ. Будучи охранником в ООО «Миф-Хабаровск», Виталий Шкарпита и ещё несколько человек обвинялись в удержании человека в заложниках. Над мужчиной зверски издевались, даже применяли пытки, пытаясь выбить признания, куда он дел похищенный металлолом.

Нынешнего личного водителя Сергея Фургала следствие обвинило в незаконном лишение человека свободы, группой лиц по предварительному сговору.

По информации СМИ, в окружении губернатора Хабаровского края то и дело появляются личности с «тёмным» прошлым.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Приятнов, которого депутаты Законодательной думы Хабаровского края избрали своим представителем в Совете Федерации, был судим и этот факт был скрыт.