Бишкек, , 07:30 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия на юге Киргизии погибли семь человек, шестеро получили ранения. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба МЧС Киргизии.

Трагедия произошла в Джалал-Абадской области, на 493-м километре автодороги Бишкек — Ош, в районе села Бургонду. Как следует из сообщения, в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Honda Jazz, на месте погибли семь человек, ранения и травмы разной степени тяжести получили ещё шестеро.

Тела погибших из искорёженных автомобилей извлекали спасатели МЧС. Раненых госпитализировали в больницу города Шамалды-Сай. Личности всех погибших и пострадавших устанавливаются.

Автодорога Бишкек-Ош, протяжённостью около 600 км, связывает северные и южные области Киргизии и значительной частью проходит по горным перевалам, на высоте около 3 тысяч метров над уровнем моря.