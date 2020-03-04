Сосан, Южная Корея, , 06:46 — REGNUM По уточнённым данным, при пожаре и взрыве на химическом заводе компании Lotte Chemical в городе Сосан, в Южной Корее, пострадавшими числятся уже не менее 31 человека. Об этом 4 марта сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что в результате произошедшего погибших нет. Двое из 31 пострадавшего находятся в тяжёлом состоянии. Опасности утечки опасных химикатов также нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Пожар начался на участке перегонки нефти ранним утром 4 марта — около 03:00 по местному времени. На ликвидацию возгорания силами бойцов 38 пожарных расчётов потребовалось примерно два часа. По информации агентства, на месте пожара работают следователи и представители руководства предприятия. Работы на большей части завода остановлены.

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