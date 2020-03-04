Тюмень, , 06:00 — REGNUM В Тюмени предъявлено обвинение трём сотрудникам ГИБДД в превышении должностных полномочий в отношении нескольких граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что 4 января 2020 года трое сотрудников дорожно-патрульной службы проезжали по участку автодороги Екатеринбург-Тюмень. Около 22:00 в селе Луговое Тюменского района они заметили молодых людей, стоявших возле одного из домов, подъехали к ним, и после непродолжительной беседы безоснованно применили к двоим из них физическую силу.

Затем ночью 5 января 2020 года эти же сотрудники на просёлочной автодороге деревня Ушакова — село Успенка остановили автомобиль «Дэу Матиз» и потребовали от водителя предъявить документы. Мужчина не успел выполнить их требования, как был вытащен из автомобиля и избит якобы за вождение в пьяном виде. Данный факт был зафиксирован пассажирками автомобиля на видео телефона, которое облетело социальные сети и вызвало широкий общественный резонанс в стране.

Причём без составления протоколов освидетельствования, забрали избитого водителя в свой автомобиль. Один из полицейских сел за руль «Дэу Матиз», оставив пассажирок автомобиля в лёгкой одежде на просёлочной дороге, поехал в участок села Успенка. Мало того, полицейские пытались привлечь избитого трезвого водителя к ответственности за неповиновение представителям правоохранительных органов.

В зависимости от роли каждого, трое полицейских обвиняются по различным пунктам и частям ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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