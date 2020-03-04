Бразилиа, , 05:23 — REGNUM Не менее 16 человек погибли в результате наводнений, вызванных ливнями в Бразилии, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что больше всего от наводнений пострадал штат Сан-Паулу. От наводнений и схода селей, вызванных ливнями, погибли 16 человек, среди них — двое сотрудников спасательных служб. Еще 33 человека числятся пропавшими без вести. Отмечается, что большинство из них — жители фавел, чьи дома были разрушены из-за стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Перу в результате наводнений на юге страны погибли не менее пяти человек, еще десять числятся пропавшими без вести. Наводнения были вызваны длительными ливнями.

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