Мельбурн, Австралия, , 05:03 — REGNUM Двух граждан Канады задержали в аэропорту австралийского Мельбурна за попытку провезти на территорию Австралии наркотики, передает телеканал CTV News.

Сообщается, что 27-летний мужчина и 26-летняя женщина были задержаны в аэропорту, когда у них в багаже обнаружили метамфетамин. Общий вес изъятых у канадцев наркотиков составил 16 килограммов. Задержанным предъявлены обвинения в контрабанде и попытках сбыта наркотических веществ. Первое заседание суда по их делу состоится 22 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта полиция Ирана конфисковала 2956 килограммов запрещенных веществ в округе Хаш. В ходе операции были задержаны трое контрабандистов, однако остальным членам преступных группировок удалось сбежать.