Якутск, , 05:48 — REGNUM В Якутии была пресечена попытка вывоза более 3 килограммов шлихового золота на сумму около 11 млн рублей. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба УФСБ России по Якутии.

Природное россыпное шлиховое золото было найдено и изъято при обыске машины выходца из Армении, проведённом в городе Нерюнгри 27 февраля. По данным республиканского управления ФСБ, подозреваемый намеревался вывезти золото из Якутии с целью последующей продажи.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ «Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, а равно незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере». Изъятое золото поступит в доход государства.