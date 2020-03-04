Новосибирск, , 04:57 — REGNUM В Новосибирской области с начала 2020 года произошло 645 пожаров, при которых были спасены 98 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

«Основными причинами возгораний в жилье являются нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и обогревательных электрических приборов, а также неосторожность при курении», — уточнили в ведомстве.

Спасатели уточнили, что за минувшие выходные в Новосибирской области произошёл 21 пожар, из них восемь — в городе Новосибирске. Пострадавших нет.