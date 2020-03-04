Владивосток, , 04:55 — REGNUM В 9 из 11 субъектов Дальнего Востока цены на продукты питания, после скачка из-за вспышки коронавируса в Китае, стабилизировались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФАС РФ.

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В ведомстве сообщили, что после поступивших жалоб на резкий скачок цен из-за прекращения поставок продуктов питания из Китая, антимонопольная служба оперативно предприняла меры по урегулированию ситуации на продовольственных рынках. Наибольшее повышение цен на овощи было зафиксировано в Еврейской АО, Приморском и Хабаровском краях, а также в Приамурье.

Как заявили в ФАС, цены на социально значимые продукты питания стабилизировались, но не во всех регионах. Повышение цен фиксируется в Магаданской области и на Камчатке. Здесь на 15−40% подорожали морковь, чеснок и перец, на 10% — картофель.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Магаданской области и Камчатском крае и ожидаем возвращения цен на предыдущий уровень по итогам изменения логистики», — заявил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

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Как сообщало ИА REGNUM, Китай из-за вспышки коронавируса ввёл ограничения на перемещения продовольственных товаров через границу. Это мгновенно отразилось на ценах на продукты питания на Дальнем Востоке. Помимо того, что овощи и фрукты резко подорожали, регионы начали испытывать дефицит продуктов питания.