Нерюнгри, Якутия, , 04:56 — REGNUM В Нерюнгри оперативники УФСБ Якутии в ходе досмотра автомобиля, водитель которого уже был в разработке силовиков, обнаружили более трёх кг россыпного шлихового золота. Драгоценный металл изъяли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По котировке Центробанка РФ, стоимость обнаруженного тайника — около 11 млн рублей. Золото вёз выходец из Армении, товар он планировал продать за пределами Якутии.

«Весь конфискованный драгметалл будет обращен в доход государства», — пояснили в УФСБ республики.

Как сообщало ИА REGNUM, владелец «Сусуманзолота» в Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.