Хабаровск, , 04:38 — REGNUM О 20-ти случаях летальных исходов от пневмонии в 2020 году в Хабаровском крае сообщила главный внештатный инфекционист региона Анна Кузнецова.

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При этом по словам эксперта, это значительно меньше, чем за тот же период 2019 года — 49 человек скончались.

По ОРВИ и гриппу — заболеваемость пошла на спад и эпидпорог в крае уже не превышен. На карантине остаются шесть школ и три детских сада, сообщает портал «Губерния».

"Тестирование на коронавирус проводит специализированная лаборатория. При необходимости, в каких-то очень сложных случаях, возможно привлечение специалистов «Вектора» из Новосибирска», — сказала Анна Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хабаровского края с тяжёлым течением простудных заболеваний будут дополнительно обследовать на наличие коронавируса.