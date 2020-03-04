Сеул, , 05:48 — REGNUM В Южной Корее при пожаре и взрыве на химическом заводе компании Lotte Chemical в городе Сосан пострадали не менее 26 человек. Об этом 4 марта сообщает агентство Yonhap.

Пожар начался на участке перегонки нефти ранним утром 4 марта — около 03:00 по местному времени. На ликвидацию возгорания силами бойцов 38 пожарных расчётов потребовалось примерно два часа.

По информации агентства, на месте пожара работают следователи. Работы на большей части предприятия остановлены.