Сеул, 4 марта 2020, 05:48 — REGNUM В Южной Корее при пожаре и взрыве на химическом заводе компании Lotte Chemical в городе Сосан пострадали не менее 26 человек. Об этом 4 марта сообщает агентство Yonhap.
Пожар начался на участке перегонки нефти ранним утром 4 марта — около 03:00 по местному времени. На ликвидацию возгорания силами бойцов 38 пожарных расчётов потребовалось примерно два часа.
По информации агентства, на месте пожара работают следователи. Работы на большей части предприятия остановлены.