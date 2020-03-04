Владивосток, , 04:05 — REGNUM Роспотребнадзор по Приморскому краю направил предписания предпринимателям, которые работают в сфере общественного питания, транспорта, гостиничного бизнеса с требованием соблюдать меры предосторожности из-за угрозы коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Предприятия с массовым пребыванием людей Роспотребнадзор обязал контролировать соблюдение правил личной гигиены, проводить профилактические и дезинфекционные мероприятия и иметь в наличии медицинские маски.

В ведомстве сообщили, что в Приморье проводятся профилактические мероприятия. Все прибывающие из Китая граждане с симптомами ОРВИ госпитализируются и изолируются от общества.

«Во всех пунктах пропуска через государственную границу Приморского края проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», — добавили в региональном Роспотребнадзоре.

Образовательным, медицински м и социальным учреждениям рекомендовано помимо повышенных мер профилактики, отказаться от массовых мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от фракции КПРФ, член комитета по охране здоровья, врач-хирург Алексей Куринный высказал предположение о том, когда именно возможен пик коронавируса в России. По его мнению, всплеск заболеваемости произойдёт в конце апреля-начале мая.