Алдан, Якутия, , 04:07 — REGNUM В Якутии, в селе Сасылакан Усть-Алданского района, вечером 3 марта загорелась котельная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Первый вице-премьер Алексей Колодезников провёл заседание комиссии по ЧС.

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«По предварительному заключению пожарных, произошло возгорание кровли из-за искры, выпавшей из трубы. При этом, котлы и внутренняя часть котельной огнём не задеты. Аварийно-восстановительные бригады оперативно выехали на место происшествия, идёт замена электрооборудования», — пояснили в правительстве.

Сельская котельная отапливает школу, детский сад, ФАП и 4-квартирный жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 марта на газопроводе случился порыв и произошла утечка.