Москва, , 03:47 — REGNUM Депутат Госдумы от фракции КПРФ, член комитета по охране здоровья, врач-хирург Алексей Куринный высказал предположение о пике заболеваемости коронавирусом в России.

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По мнению эксперта, основной всплеск заболеваемости стоит ожидать в конце апреля, в первых числах мая 2020 года.

Врач предупредил, что заболевшие жители России вполне могут переносить коронавирус, как привычную простуду, если она будет протекать в лёгкой форме. Но вот как будет развиваться ситуация с тяжёлыми осложнениями, это вопрос.

«Больницы есть, боксы есть, куда разместить больных, а вот как вести тяжёлую группу, хватит ли на это ресурсов — здесь у нас большие сомнения», — цитируют Алексея Куринного «Народные Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 566 человек заразилось за пределами КНР COVID-19 после начала вспышки, а за последние сутки — больше 1792 человек.