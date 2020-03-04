Нашвилл, США, , 03:24 — REGNUM В результате торнадо, который в ночь на 3 марта обрушился на штат Теннесси в США, погибли 25 человек. Об этом со ссылкой на власти штата сообщает телеканал NBC.

CNN ранее сообщало о том, что жертвами торнадо стали 22 человека. По информации экстренных служб штата, больше всего погибших в округе Патнам — не менее 16 человек. В округах Бентон, Уилсон и Дэвидсон погибли не менее шести человек.

Напомним, торнадо обрушился на административный центр штата Теннесси в ночь на 3 марта. В результате разрушены здания, оборваны электропровода. В больницах штата находятся более 150 человек.

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