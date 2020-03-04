Абуджа, , 01:22 — REGNUM Грузовой автомобиль, перевозивший 14 человек, на высокой скорости упал в обрыв на западе Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийской полиции.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в результате чего грузовик с пассажирами упал в обрыв. В результате ДТП погибли девять человек, еще пятеро получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля автобус на юго-западе Нигерии упал в проходящую вдоль дороги траншею. В результате аварии погибли шесть человек, еще девять получили травмы.

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