Сухум, , 01:21 — REGNUM Союз журналистов Абхазии осудил нападение на журналистов Изиду Чаниа и Ольгу Джонуа и призвал не допускать давления на представителей средств массовой информации с целью помешать их профессиональной деятельности. Об этом говорится в заявлении Союза журналистов Абхазии, распространенном 3 марта.

В тексте, распространённом от имени союза журналистов его председателем Русланом Хашигом говорится, что вопросы безопасности журналистов, недопустимости давления на них, нападения, физического насилия «становятся актуальными в эти дни».

«Союз журналистов РА осуждает подобные действия и призывает правоохранительные органы объективно и оперативно расследовать факты нарушения прав журналистов, воспрепятствование профессиональной деятельности сотрудников СМИ», — говорится в заявлении.

В нём также напоминается, что безопасность журналистов «является необходимым условием свободы слова».

Союз журналистов Абхазии призывает все политические силы республики «соблюдать и уважать права журналистов на профессиональную деятельность», а журналистов — «оперативно, объективно и беспристрастно освещать события, происходящие в стране».