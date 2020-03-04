Чикаго, США, , 01:03 — REGNUM Легкомоторный самолет Cessna 172 упал на шоссе в американском штате Иллинойс, сообщает пресс-служба местной полиции.

По их данным, самолет упал на шоссе 55 у города Линкольн. В результате крушения воздушное судно загорелось. При падении самолета погибли три человека, находившихся на борту воздушного судна. Пока причина падения самолета неизвестна, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля легкомоторный самолет упал в округе Колмен (штат Техас). В результате крушения погибли три человека.

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