Дакка, , 00:49 — REGNUM Не менее пяти человек погибли при столкновениях с сотрудниками пограничной охраны в Бангладеш, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что инцидент произошел в районе Кхаграчхари в 259 километрах от столицы страны. Столкновения начались, когда сотрудники пограничной охраны Бангладеш увидели жителей местной деревни, пытавшихся незаконно вывозить лес. На предупреждение лесорубы не отреагировали, началась словесная перепалка, которая переросла в столкновение.

В результате происшествия погибли четыре человека, среди них — один пограничник. Также после произошедшего от сердечного приступа скончалась женщина, которая узнала о гибели мужа и двоих сыновей. В настоящее время правоохранители Бангладеш ведут расследование инцидента.